فتح ابواب زيارة نزلاء مراكز الاصلاح طيلة ايام العيد

أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل فتح ابواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة ايام عيد الفطر السعيد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً، بمناسبة عيد الفطر السعيد وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية المُتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإبقاء النزيل على اتصال دائم مع محيطه الخارجي ومشاركتهم افراحهم ومناسباتهم.
وأكدت الإدارة على ضرورة التزام الأهالي بالتعليمات الصحية اللازمة للحماية من فيروس كورونا.
من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال