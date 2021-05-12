المطالبة بطرد سفير العدو وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.. فاعليات شعبية تنفذ في عمان وقفة تضامنيةمع القدس وغزة
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جرينتش+2 11:27
جراء حملة تحريض واسعة ضد الوجود الفلسطيني.. اعتداءات اليهود على ابناء اللد ويافا وطبرية والخضيرة وعكا
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