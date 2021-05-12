تبريكات الاصدقاء “للمجد” بعيد الفطر

بحلول عيد الفطر السعيد، تفضل اصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم باقات التهاني والتبريكات الى اسرتها الصغيرة، داعين لها بالتوفيق، وضارعين للمولى عز وجل ان ينصر الشعب الفلسطيني في الجولة الراهنة من المواجهات مع العدو الصهيوني، وان يعود على الامة العربية جمعاء بالخير واليمن ورص الصفوف.

وفيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: الزميل عبد الهادي الراجح، ومؤسسة الفكر العربي، والمحامي جواد يونس، والمحامي فايز شخاترة، واسرة مجلة هي، والمركز اللبناني للدراسات، والشاعر صلاح رشيد النوباني، وموقع اللواء الدكتور المرحوم بهجت سليمان، واسرة مركز الجزيرة للدراسات، والدكتور مازن قمصية، واسرة مجلة المراسي..

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