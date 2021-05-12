المطالبة بطرد سفير العدو وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.. فاعليات شعبية تنفذ في عمان وقفة تضامنيةمع القدس وغزة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:27
أبرزها يا ليلة العيد لـ أم كلثوم.. هذه أشهر أغانى الاعياد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني