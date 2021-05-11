مقتل إسرائليين بصواريخ كتائب القسام وسرايا القدس في ضربةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها/ فيديو

أعلنت جهة تابعة للإسعاف الإسرائيلي عن مقتل إسرائيليين، أحدهما في مدينة “حيلون” وآخر في “ريشون لتسيون” بعد قصف المقاومة لأراضي فلسطين المحتلة، فيما أصيب ثلاثة إسرائيليين اخرين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء القصف الصاروخي المكثف على حولون بتل أبيب.

ووفق القناة 13 العبرية، هناك إصابة خطيرة جراء القصف بجوار الحافلة وتضرر عدة سيارات.

وكانت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية ” حماس “، مساء يوم الثلاثاء، تل أبيب بـ130 صاروخًا.

وقالت القسام إن هذه الضربة الصاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، ردًا على استهداف الاحتلال للأبراج المدنية.

من جهته، قال المتحدث باسم سرايا القدس، أبو حمزة، إن تل أبيب الآن أقرب مكان إلى قطاع غزة، وعلى العدو أن يعي ما نقول جيدا وأن أجندتنا حبلى ولدينا المزيد المزيد.

ودوّت صفارات الإنذار في أسدود وتل أبيب بشكل متواصل وسُمع صوت القبة الحديدية وهي تحاول التصدي لصواريخ المقاومة.

وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية، بإصابة مباشرة لمنزل في ضاحية حولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

وأكدت القناة العبرية، مقتل إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مدينة ريشون لتسيون شمال تل أبيب.

فيما أعلنت نجمة داود الحمراء، عن وقوع 3 إصابات متوسطة في حولون نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة.

وعلق مراسلون عسكريون إسرائيليون على قصف تل أبيب: “يبدو أن تل أبيب أصبحت مثل غلاف غزة بالنسبة لحماس .. ويبدو ان تصريحات الجيش حول تضرر قدرات حماس الصاروخية قبل المغرب ليست في مكانها”.

واعترف جيش الاحتلال يسقوط نحو 100 صاروخ في مدن وسط إسرائيل.

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان جنوب ووسط إسرائيل بالبقاء في ملاجئهم.

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