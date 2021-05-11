تعليمات استقبال الاردنيين والخليجيين عبر الحدود السعودية

أعلن وزير الداخلية مازن الفرّاية، أمس الاثنين، أنّه سيتمّ البدء باستقبال الأردنيين العائدين، والأشقّاء من دول الخليج العربي، عبر الحدود البريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة، بمجرّد إبرازهم شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من مطعوم “كورونا” أو انقضاء 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص (PCR) نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة.

وبيّن الفرّاية أنّ القادمين عبر الحدود البريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة ممّن تلقّوا جرعتين أو مرّ على تلقّيهم الجرعة الأولى 14 يوماً وأجروا فحصاً لكورونا خلال 72 ساعة ليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونيّةhttp://Www.gateway2jordan.gov.jo، أو إجراء فحص (PCR) على الحدود، في حين أنّ الرّاغبين بالقدوم من غير متلقّي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصّة والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.

وأكّد الفرّاية أنّ هذا الإجراء يأتي للتسهيل على الأردنيين العائدين والأشقّاء السعوديين القادمين عبر هذه الحدود، خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

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