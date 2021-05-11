العيـــــــــــــــــــــــــــــــــد

العيدُ أقبلَ والأَوباءُ تَنتشرُ

والحَجرُ أطبقَ حتى مَلهُ البشرُ

ياربِ إنكَ من يُرجى إِذا نزلت

بالناسِ نازلةٌ أو حدّقَ الخَطَرُ

انتَ القديرُ على رفع الوباء ولا

ندعو سَواكَ إذا ما مَسنَا ضَررُ

ياربِ عفوكَ إِنا صابرون على

ما حَلّ فينا وما يأتي بِه القدرُ

للهِ يسْجدُ من في الأرضِ قاطبةً

والنجمُ والشمسُ والأفلاكُ و القمرُ

العيدُ يأتي وكورونا تُهدَدُنا

والكلُ ضمنَ جدارِ البيتِ يستَتِرُ

وكلما مرَ يومٌ خَلّفت خَلفاً

كأنها بمرور الوقتِ تزدهرُ

الفصحُ مر وعيدُ الفطرِ يتبعهُ

والناسُ من رَهبةِ الأوباءِ قد حُجروا

والقدسُ تبكي تُنادي من يُخلصني

ممن بكلِ حقوقِ الناسِ قد كفروا

ياقدسُ صبراً فنصْرُ الله مرتقبٌ

فالنصرُ يتبعُ من ضَحوا ومن صَبروا

الصامدون بأرضِ القدسِ قد بذلوا

التضحياتِ ورغَم البطشِ ما فَتَروا

مهما إِسْتبد بنوا صهيونَ في صلفٍ

واستنعَجَ البَعضُ إن الحقَ منتصرُ

إن الشعوبَ إذا هبت عواصُفها

تحطُ بالغورِ من بالناسِ قد غدروا

إن ضاقَ يومٌ سيأتي بعدهُ فرجٌ

فأصبرْ فإنّ ظلامَ الليلِ يَحتضرُ

إِن مرّ عيدٌ حزينٌ كلُنا أملٌ

بأن يعودَ وفي طياتِه الدَررُ

وأن يعودَ وكلُ الناسِ في رغدٍ

والخيرُ فوقَ بقاعِ الأرضِ يَنْتشِرُ

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