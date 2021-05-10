وفاة شخص وإصابة آخر بمشاجرة في الهاشمي الشمالي بعمّان

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه قد وقعن مساء أمس الأحد، مشاجرة في منطقة الهاشمي الشمالي بين عدد من الأشخاص.
وأضاف أنه نتج عنها اصابتان لشخصين أسعفا إلى المستشفى وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وبوشر التحقيق لإلقاء القبض على مطلق النار.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه قد وقعن مساء أمس الأحد، مشاجرة في منطقة الهاشمي الشمالي بين عدد من الأشخاص.
وأضاف أنه نتج عنها اصابتان لشخصين أسعفا إلى المستشفى وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وبوشر التحقيق لإلقاء القبض على مطلق النار.
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