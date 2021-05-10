مواجهات عنيفة في باحات الاقصى بعدما اقتحمه جنود العدو، ووقوع مئات الاصابات وحالات الاختناق بين المصلين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:21
وفاة شخص وإصابة آخر بمشاجرة في الهاشمي الشمالي بعمّان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني