عاجل.. صوارخ المقاومة تقصف القدس وعسقلان ومستوطنات الغلاف، وطائرات العدو توقع 9 شهداء في قطاع غزة/ فيديو
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رفع عدد القضاة والمدَّعين العامين للتحقيق في قضايا الفساد
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