تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 33 وفاة و1022 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 720,998

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 وفاة و1022 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9125 وفاة و720,998 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 385 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 161 حالة في محافظة إربد، منها 22 حالة في الرمثا، 129 حالة في محافظة الزرقاء، 77 حالة في محافظة البلقاء، 49 حالة في محافظة المفرق، 48 حالة في محافظة الكرك، 35 حالة في محافظة الطفيلة، 31 حالة في محافظة جرش، 31 حالة في محافظة مأدبا، 27 حالة في محافظة العقبة، 25 حالة في محافظة معان، منها 4 حالات في البترا، 24 حالة في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6481 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 109 حالات، فيما غادرت 135 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 902 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 16 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1815 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 705392 حالة.

وأضاف أن 18455 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6857925 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 54ر5 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 96ر4 بالمئة.