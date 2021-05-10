أحمد مظهر.. فارس السينما المصرية وزميل عبد الناصر بالكلية الحربية

صوارخ المقاومة تقصف القدس وتل ابيب ومستوطنات الغلاف، وطائرات العدو توقع 21 شهيدا في قطاع غزة/ فيديو
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