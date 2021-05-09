وزارة التربية تعلن موعد الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

تعقد وزارة التربية والتعليم الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر، اعتبارا من الاحد الموافق 16 أيار ولغاية 30 أيار الحالي.

كما ستعقد الوزارة الاختبارات النهائية لمرحلة التعليم الاساسي لطلبة الحادي عشر، اعتبارا من يوم 3 حزيران ولغاية 19 من حزيران المقبل، بحسب التعميم الصادر من قبل الوزارة الى مدراء التربية في المدارس الحكومية والخاصة.

وقد اقرت الوزارة التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2022/2021 بعدد ايام دراسية فعلية 200 يوم، ليبدأ دوام الهيئات التدريسية في 25/8/2021 واول يوم دراسي في الاول من ايلول المقبل.

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