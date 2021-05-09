جيش العدو يبدأ اكبر المناورات في تاريخه تحاكي حربا شاملة، وحزب الله يعلن حالة استنفار هي الأولى منذ حرب 2006
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جرينتش+2 02:45
هيئة النزاهة تحيل ملفات فساد جديدة الى النيابة العامة
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