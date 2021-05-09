اول الغيث.. القائد محمد الضيف يطرد عضو الكنيست عن حزب المستوطنين "ايتمار بن جبير" من مكتبه الجديد بحي الشيخ جراح
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جرينتش+2 10:51
مشعل: القدس ستبقى ملتهبة ومحمد الضيف عند وعده لاهلها بوصفهم خط الدفاع الاول عن الامة
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