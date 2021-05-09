محكمة العدو تؤجل البت في إخلاء المنازل بحي الشيخ جراح

أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، البت في إخلاء منازل فلسطينية بحي الشيخ جراح في القدس.

وقررت المحكمة الإسرائيلة، تجميد قرار التهجير، وقد دعم المدعي العام الإسرائيلي قرار تجميد مصادرة البيوت في حي الشيخ جراح “بطلب مباشر من رئيس الوزراء”.

وذكرت المحكمة، أنّ الموعد الجديد سيحدد في غضون 30 يوماً.

ذكرت قناة “كان” العبرية، مساء اليوم الأحد، أن القاضي يتسحاق عميت قرر تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بإخلاء عائلات حي الشيخ جراح في القدس.

ووفقاً للقناة العبرية، بناءً على طلب المستشار القضائي: أجل القاضي يتسحاق عميت جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جـراح التي كانت مقررة يوم غد الاثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.