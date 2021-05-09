نصرة للقدس.. وقفة احتجاجية في عمان تطالب بطرد سفير العدو واغلاق سفارته والغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز/ فيديو
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جرينتش+2 09:18
رئيس الوزراء يقرر تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اول ايام عيد الفطر لتبدا 11 مساء للافراد و10 للمؤسسات
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