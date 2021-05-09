انخفاض مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 16 وفاة و743 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 719,976

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و743 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9092 وفاة و719976 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 192 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 118 حالة في محافظة الزرقاء، 90 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، 73 حالة في محافظة الكرك، 54 حالة في محافظة المفرق، 49 حالة في محافظة الطفيلة، 42 حالة في محافظة البلقاء، 35 حالة في محافظة العقبة، 29 حالة في محافظة جرش، 27 حالة في محافظة عجلون، 20 حالة في محافظة مأدبا، 14 حالة في محافظة معان، منها 6 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7307 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 92 حالة، فيما غادرت 102 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 963 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 16 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 24 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 20 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2386 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 703577 حالة.

وأضاف أن 14968 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم ، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6839470 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 96ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 95ر5 بالمئة.