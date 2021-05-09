المحكمة تقرِّر الاستماع لشهادة الشَّركة الموردة للأوكسجين بقضية مستشفى السَّلط

قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان، الاستماع لشهادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للاوكسجين في المستشفيات الحكومية بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، خلال جلستها المقبلة والتي ستعقد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السَّعيد.

وأعلنت المحكمة في جلستها العلنية رقم 13 اليوم الاحد، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، أنَّ جلستها المقبلة ستكون يوم 16 من أيَّار المقبل، وسيتم الاستماع بها لشاهدين أحدهما الشركة الموردة للأوكسجين لمستشفى السَّلط الحكومي.

واستمعت المحكمة خلال جلستها لشهادة ممرضين يعملان في مستشفى السَّلط، ليرتفع بذلك عدد الشهود المُستَمع اليهم إلى 22 شاهد نيابة عامة، وبقي 27 شاهدًا من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستماع اليهم خلال الأشهر المقبلة، وتبدأ بعد ذلك المحكمة الاستماع لشهود موكلي الدِّفاع عن المتهمين.

وتعذَّر استماع المحكمة في الجلسة الماضية لشهادة أمين عام وزارة الصِّحة لشؤون الأوبئة والأمراض السَّارية ومسؤول ملف فيروس كورونا المستجد السَّابق الدكتور وائل هياجنة بسبب سفره خارج البلاد، وقرَّرت المحكمة تلاوة شهادته السَّابقة أمام المدعي العام، إلا أن موكلي الدِّفاع اعترضوا على ذلك وطلبوا الاستماع إلى شهادته حال عودته للبلاد.

وأفرجت المحكمة في وقت سابق عن المتهمين في القضية والبالغ عددهم 13 متهما بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف والتي تبلغ 30 يومًا.

وتوفي في حادثة نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي سبعة أردنيين بداية شهر آذار الماضي، وأسندت للمتهمين في هذه القضية تهمة التَّسبب بالوفاة مكرر سبع مرات لكل منهم.

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