جيش العدو يبدأ اكبر المناورات في تاريخه تحاكي حربا شاملة، وحزب الله يعلن حالة استنفار هي الأولى منذ حرب 2006
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المحكمة تقرِّر الاستماع لشهادة الشَّركة الموردة للأوكسجين بقضية مستشفى السَّلط
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