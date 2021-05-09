جيش العدو يبدأ اكبر المناورات في تاريخه تحاكي حربا شاملة، وحزب الله يعلن بالمقابل حالة استنفار غير مسبوقة منذ حرب 2006
أهم العناوين
جرينتش+2 11:34
الكباريتي: السماح بالاستيراد من سوريا سوف يفيد المستهلك الاردني ولن يؤثر على المنتج المحلي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني