الفنانة درة ومحمد هنيدي: أنقذوا أهالي حي الشيخ جراح



أعرب الفنان محمد هنيدي عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، داعيا إلى الوقوف معهم وإيصال صوتهم إلى العالم كله.

وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلما وقهرا”.

وأضاف: “بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل”.

وتابع: “لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله”.

ومن جانبها ادانت الفنانة درة التهجير القسري الذي يحدث في فلسطين، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”

كتبت الفنانة درة منشوًرا عبر صفحتها الشخصية وعلقت قائلة:” لتهجير القسري للفسطينين العزّل، أصحاب الأرض جريمة ، ضد الممارسات القمعية في القدس مدينة السلاّم والمسجد الأقصى .

وأضافت :” ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية.

ضد الممارسات الصهيونية في القدس

وختمت قائلة :” انقذوا_الشيج_جراح