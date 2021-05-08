انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 29 وفاة و601 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 719,233
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جرينتش+2 06:28
حين يصير الواقع اغرب من الخيال.. 90 عالما يكتشفون دليلا مذهلا على براءة ام أسترالية ادينت بقتل أطفالها الأربعة
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