اول الغيث.. القائد محمد الضيف يطرد عضو الكنيست عن حزب المستوطنين "ايتمار بن جبير" من مكتبه الجديد بحي الشيخ جراح
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جرينتش+2 10:26
حالة سمير غانم حرجة، وابنته دينا تدعو له ولدتها بالشفاء
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