جولة جديدة.. إطلاق عشرات البالونات الحارقة من قطاع غزة، وتزايد مخاوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من الأيام المقبلة
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جرينتش+2 11:28
جولة جديدة.. إطلاق عشرات البالونات الحارقة من قطاع غزة، وتزايد مخاوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من الأيام المقبلة
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