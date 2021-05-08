انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 29 وفاة و601 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 719,233

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 29 وفاة و601 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9076 وفاة و719233 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 279 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و151 حالة في محافظة إربد، منها 23 حالة في الرمثا، و47 حالة في محافظة المفرق، و35 حالة في محافظة الزرقاء، و22 حالة في محافظة البلقاء، و17 حالة في محافظة العقبة، و15 حالة في محافظة الكرك، و13 حالة في محافظة عجلون، و13 حالة في محافظة جرش، و8 حالات في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 8966 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 111 حالة، فيما غادرت 115 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 989 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 12 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1731 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 701191 حالة.

وأضاف أن 10098 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6824502 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 95ر5 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 31ر4 بالمئة.