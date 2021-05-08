صوارخ المقاومة تقصف القدس وتل ابيب ومستوطنات الغلاف، وطائرات العدو توقع 21 شهيدا في قطاع غزة/ فيديو
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جرينتش+2 10:29
الحواتمة يأمر بتوقيف ضابط وأفراد امن لتجاوزهم ومخالفتهم القانون
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