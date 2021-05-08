الحكومة تنفي اي تقليص لساعات الحظر الليلي خلال عطلة العيد

أكدت رئاسة الوزراء، اليوم السبت، أنه لا تقليص لساعات الحظر الليلي خلال عطلة العيد.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، عبر منصة حقك تعرف الحكومية، إنه لم يصرح لأي وسيلة اعلام بشأن تقليص ساعات الحظر الليلي، او أي اجراءات اخرى جديدة، مؤكدا أن الاجراءات خلال عطلة العيد ستبقى كما هي عليه الان.

وأضاف أن أي اجراءات جديدة ستتخذ بعد عطلة العيد سيتم الاعلان عنها بوضوح كما جرت العادة.

لا تقليص لساعات الحظر الليلي خلال عطلة العيد، ووزير الدّولة لشؤون الإعلام لم يصرّح لأيّ وسيلة إعلام بهذا الخصوص.#عاجل pic.twitter.com/lWZxm5vrVL — حقك تعرف (@HaggakJO) May 8, 2021