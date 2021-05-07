مواجهة مسلحة في وضح النهار.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص الاحتلال على حاجز سالم العسكري قرب جنين

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية قوات الاحتلال اطلقت النار على مركبة فلسطينية عند حاجز سالم العسكري ما ادى الى استشهاد شابين واصابة شاب اخر.

وادعت ان عملية اشتباك مسلح بين الشبان وقوات الاحتلال دارت على الحاجز .

وزعم الاعلام العبري محاولة عملية إطلاق نار قرب بؤرة “سالم الاستيطانية” شمال الضفة الغربية.

واشار الى “ان ثلاثة فلسطينيين وصلوا ومعهم بندقية كارلو وفتحوا النار، فأطلق جنود الجيش النار عليهم مما اسفر عن تصفية اثنين وإصابة الثالث”.

وقالت صحيفة معاريف “: منذ سنوات لم تشهد الضفة ظهور خلايا تهاجم معسكرات جيش بالاسلحة في وضح النهار، وهذا تطور عملياتي خطير”.

وزعم موقع مكان العبري: في منطقة سالم على خط التماس قرب جنين، قضت اليوم قوة من حرس الحدود على مجموعة “إرهابية” أطلقت النار صوب موقع عسكري، دون وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.

وقُتل اثنان من المعتدين بنيران القوة، بينما أصيب ثالث بجروح بالغة الخطورة، نُقل على اثرها إلى مستشفى هعيمق في العفولة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الفلسطينيين الثلاثة قاموا باجتياز السياج الأمني من منطقة جنين الى داخل الخط الأخطر أو من خلال المعبر البري باتجاه المحكمة العسكرية في سالم. فيما كانت قوة من حرس الحدود قد انضمت الى الجندي الذي تواجد في المكان والذي قام باطلاق النار صوب المعتدين.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد قررت، أمس الخميس، رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد في الجبهات المختلفة.

وقال مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية “كان” إن القرار جاء تزامنا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، ويوم القدس العالمي ، وحادثة معبر زعترة، بالإضافة إلى جلسة المحكمة العليا في قضية حي الشيخ جراح وتهديدات القيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف، والغارات التي نسبت لإسرائيل فجر الخميس، في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا وفي محافظة اللاذقية يوم الأربعاء.