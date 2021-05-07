مواجهة مسلحة في وضح النهار.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص الاحتلال على حاجز سالم العسكري قرب جنين
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جرينتش+2 03:55
مناورات اردوغانية.. تركيا ترفض طلبا مصريا بتسليم قادة “الإخوان” المتواجدين فيها بحجة حصولهم على إقامات قانونية
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