مواجهة مسلحة في وضح النهار.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص الاحتلال على حاجز سالم العسكري قرب جنين
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جرينتش+2 03:54
رغم اجراءات الاغلاق والعزل.. 70 ألفاً أدوا صلاة الجمعة اليتيمة من شهر رمضان في رحاب الأقصى المبارك/ فيديو
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