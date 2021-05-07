كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
أهم العناوين
جرينتش+2 05:17
انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 33 وفاة و702 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 718,632
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني