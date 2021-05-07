انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 33 وفاة و702 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 718,632

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 وفاة و702 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9047 وفاة و718632 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 187 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 144 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، 99 حالة في محافظة الزرقاء، 48 حالة في محافظة البلقاء، 47 حالة في محافظة المفرق، 33 حالة في محافظة مأدبا، 32 حالة في محافظة الطفيلة، 30 حالة في محافظة الكرك، 28 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا، 25 حالة في محافظة جرش، 20 حالة في محافظة عجلون، 9 حالات في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10125 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 96 حالة، فيما غادرت 120 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1020 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 18 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1259 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 699460 حالة.

وأضاف أن 16288 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6814404 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 31ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 98ر5 بالمئة.