مواجهة مسلحة في وضح النهار.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص الاحتلال على حاجز سالم العسكري قرب جنين
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جرينتش+2 03:54
اعتصام حاشد أمام المسجد الحسيني بعمان بعد صلاة الجمعة نصرة للقدس والمرابطين في الشيخ جراح
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