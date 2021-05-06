انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 717,930
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محاكم الجنايات تغلِّظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة
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