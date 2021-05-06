ضبط بئر مخالفة ومخفية اسفل منزل في منطقة وادي السير

نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة، بالتعاون والتنسيق مع متصرف لواء وادي السير ومديرية الامن العام / قوات الدرك ومركز امن البيادر على منطقة وادي السير، لضبط اعتداءات وحفر ابار مخالفة وبيع مياه مخالفة وغير مطابقة للمواصفة بواسطة الصهاريج يتم بيعها من الابار المخالفة، حيث تم ضبط بئر مخفية اسفل احد المنازل وتم ردم البئر المخالفة .

وبالتفاصيل اكدت الوزارة / سلطة المياه ان قوة أمنية داهمت المكان في ساعة مبكرة من صباح امس الاربعاء، وبالكشف على الواقع تم التأكد من وجود حفر بئر مخالفة محفورة على عمق كبير مصبوب بالاسمنت المسلح بسمك ( 7 ) أمتار والبئر موصول بغاطسات كبيرة عدد (4) تضخ المياه عبر خطوط اقطار (3 انش) و(1 أنش ) كميات مياه تزيد على (500) متر يوميا وبعمق نحو (17) متر لتصب في خزان تجميعي بسعة كبيرة خارج المنزل يتسع لكميات وافرة ، حيث تتم تعبئة المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة داخل منزل بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد احد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين .

واضافت ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبىء من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية لجميع المعتدين الذين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير، كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .