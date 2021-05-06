شاهد.. أول ظهور للفنان التونسي صابر الرباعي وهو طفل يغني في العراق/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” مقطع فيديو، للنجم التونسي صابر الرباعي، أثناء استضافته في إحد البرامج، معبرًا عن سعادته بعد أن شاهد فيديو له وهو طفل صغير في العاشرة من العمر يغني في حفل بالعراق، حيث ظهر وهو يغني بتمكن واحترافية على الرغم من صغر سنه.

وكان قد طرح الفنان التونسي صابر الرباعي، أغنية جديدة بعنوان “باي باي”، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

أغنية “باي باي” من كلمات والحان : سليم عبدالله، توزيع : سامي المعتوقي.

من ناحية أخرى يواصل النجم التونسي صابر الرباعي، تحضيراته للألبوم الجديد، الذي قرر طرحه بالأسواق الفترة المقبلة، والذي يتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.