الاحتلال يعلن اعتقال منتصر شبلي بزعم انه منفذ عملية زعترة، وحماس تؤشر على التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة/ فيديو
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جرينتش+2 10:54
القبض على لص سرق 13 الف دينار من شركة بمحافظة الكرك
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