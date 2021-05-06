القبض على لص سرق 13 الف دينار من شركة بمحافظة الكرك

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص سرق 13 الف دينار من داخل احدى الشركات في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد قبل أيام بلاغ من مفوض لإحدى الشركات في محافظة الكرك بدخول شخص مجهول للشركة ليلاً وسرق مبلغ 13 الف دينار من داخلها ولاذ بالفرار .

وأكد ان فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب تولى متابعة التحقيق في القضية، حيث تمكن من خلال جمع المعلومات والتحقيقات من حصر الاشتباه باحد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية، وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب السرقة وضُبط بحوزته مبلغ 9750 ديناراً من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.

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