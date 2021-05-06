القبض على شخص اعتدى على زوجته بأداة حادة في اربد

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اعتدى على زوجته بأداة حادة في محافظة اربد .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديريه الامن العام، انه اسعفت للمستشفى اليوم في محافظة اربد سيدة اثر تعرضها للاعتداء بواسطة اداة حادة في منطقة الوجه من قبل زوجها اثر خلافات عائلية، ولاذ الزوج وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية بالفرار بعد ذلك .

وأكد انه ومن خلال البحث وجمع المعلومات حول الزوج تم تحديد مكان تواجده في العاصمة، حيث تم التحرك للمكان والقي القبض عليه من قبل البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات معه.

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