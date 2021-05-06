الاحتلال يعلن اعتقال منتصر شبلي بزعم انه منفذ عملية زعترة، وحماس تؤشر على التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة/ فيديو

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال منتصر شبلي (44 عاما)، الذي تنسب له تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الأحد الماضي على حاجز زعترة جنوبي نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وقالت قوات الاحتلال، في بيان صدر عنها الليلة الماضية، إن عملية الاعتقال نفذت في بلدة سلواد التابعة لمحافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت في البيان إنها تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن شبلي يتواجد في أحد منازل البلدة. وقالت إن الاعتقال نفذ بواسطة عناصر وحدة “يمام” وعناصر منج هاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك).

وقالت إن شبلي لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وأضافت أنها نقلته للتحقيق لدى الشاباك.

يذكر أن شبلي من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفراد من عائلة شبلي، الإثنين الماضي، بمن فيهم نجله أحمد، وهددوا زوجته، أثناء مداهمة منزل العائلة في ترمسعيا، ليلة الإثتيت – الثلاثاء، بقتل زوجها منتصر إذا لم يسلم نفسه.

وفي تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أوضحت زوجة منتصر أن عناصر الاحتلال الذين اعتقلوا نجلها أحمد، وهددوهم بهدم المنزل، واحتجزوهم في غرفة واحدة مع كلب، وأخضعوهم للتحقيق، وسألوهم عن أمور لا يعرفون عنها شيئًا، وحاولوا الضغط عليهم لانتزاع اعترافات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد عزز قواته في الضفة الغربية وأعلن كذلك عن “تعزيز نشاطاته العملياتية في الضفة الغربية للعثور على مطلقي النار”.

وفي وقت سابق، امس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الزراعية في بلدة عقربا قضاء نابلس، وحاصرت منشأة زراعية قامت بتفجيرها، وذلك ضمن الحملة العسكرية التي تقوم بها لملاحقة المشتبه بتنفيذ عملية زعترة التي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم بالخطرة.

ويأتي الإعلان عن اعتقال شلبي بعد وقت قصير من الإعلان عن مقتل المستوطن “يهودا غواتا” الذي أصيب بجراح بالغة في العملية التي وقعت ظهر الاحد على حاجز زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس في عملية اطلاق نار أصيب فيها مستوطنان آخران بجراح.

ولليوم الثالث على التوالي، واصلت قوات الاحتلال، حصارها واجتياحها لبلدة عقربا، حيث حاصرت غرفة زراعية في منطقة “القطعة”

وقال الصحفي الإسرائيلي تساحي دبوش” ان منتصر شلبي – ٤٤ عاماً- هو رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية ولا يعرف هل تصرف بقرار من حـمـاس أو بشكل فردي، وتبين إصابته في ظهره لحظة تنفيذ العملية.

اما موقع “والا” العبري فقد ذكر، صباح اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي، تستعد لهدم منزل منفذ عملية زعترة، في قرية ترمس عيا، قضاء رام الله.

وبحسب الموقع، أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، اعتقال منتصر شبلي، 44 عاما، من سكان قرية ترمس عيا، بزعم أنه منفذ عملية إطلاق النار قرب زعترة.

ولفت موقع والا، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، هنأ قوات الشاباك والجيش الإسرائيلي، على اعتقال منفذ عملية زعترة، وتوعد كذلك بمحاسبته.

وأشار الموقع العبري، الى أن المعتقل منتصر شبلي، رب أسرة، وأب لسبعة أطفال، ورجل أعمال ناجح، وليس له ماضي أمني، لكنه محسوب على حركة حماس

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن اعتقال منتصر شلبي منفذ عملية حاجز زعترة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي ثمرة للتنسيق الأمني اللعين مع أجهزة أمن السلطة.

القانوع أكّد أن سيف المقاومة سيظل مشرعاً في وجه الاحتلال وأنّ اعتقال منتصر شلبي لن يفتّ من عضد الشباب الثائر في الضفة الغربية المحتلة، مشدّداً على أنَّ التنسيق الأمني كابوس يلاحق أبطال المقاومة والشباب الثائر في الضفة الغربية المحتلة.

كل هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت بلدة #سلواد شمال شرق رام الله، من أجل اعتقال شخص واحد، هو الفدائي #منتصر_شلبي (44 عاما)، منفذ #عملية_زعترة pic.twitter.com/8JxwlElmNY — رضوان الأخرس (@rdooan) May 5, 2021