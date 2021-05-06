انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 717,930
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جرينتش+2 06:51
ادان عملية زعترة الفدائيّة.. الإعلام العبريّ يصِف عضو الكنيست “الاخواني” منصور عباس بأنّه “صهيونيّ مثل بيغن”.
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