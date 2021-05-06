أجواء ربيعية في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق اليوم وغدًا

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها السبت، وتكون الاجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 21، وفي البحر الميت 38 – 20، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية. –(بترا)

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