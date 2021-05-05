يــافــا..

يافا يا عروس الوطن

وسحابة العمر

ومدينة البرتقال الحزين

يا عطر الروح

وقبلة العشاق

الغافية على البحر

المسيجة بأسوار التاريخ

أيتها الجميلة بين المدائن

الشاهدة على امتدادها الكنعاني

العربي

يا من تنتفضين بوجه الترحيل

وتهويد المكان

وتغيير الملامح

وطمس المعالم

يافا يشتاق لك الأهل

والخلان

و لحي العجمي

تتوق روح هشام شرابي

وإبراهيم أبو لغد

وجميل دحلان

بسحرك الفتان

تغنى الشعراء

ولوقفة الصمود

لك منا التحية

وكل الحب

وإننا لعلى يقين

العودة آتية

ولو طال الشتات

ومهما طال ظلم الظالمين

فالظلم مرتعه وخيم

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