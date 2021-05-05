الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الساحلية أدى لاستشهاد مدني وجرح ستة آخرين/ فيديو

اللاذقية-سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، فجر اليوم الاربعاء، لعدوان إسرائيلي من اتجاه جنوب غرب اللاذقية على بعض النقاط في المنطقة الساحلية وأسقطت بعض صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية”.

الهجمات الإسرائيلية تسببت في انفجارات متتالية سمع أصداءها سكان المناطق الشرقية من المدينة، بحسب مراسل سبوتنيك.

وقال مراسل “سبوتنيك” في اللاذقية إن فرق الدفاع المدني توجهت إلى بعض المناطق التي اندلعت بها حرائق نتيجة الانفجارات التي سمعت في ريف المدينة.

ونشرت قناة الإخبارية السورية، مقطاع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية.

وأفاد مراسل سبوتنيك، أن العدوان الإسرائيلي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية بريف المحافظ.

كما نشرت الإخبارية، صورا للانفجارات والحرائق التي سببها العدوان الإسرائيلي على مصنع المواد البلاستيكية.

ونقل مراسل “سبوتنيك” في اللاذقية عن مصادر طبية، أن العدوان على المستودع أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بجروح وهم يتلقون العلاج اللازم حاليا.