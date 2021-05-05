العدو الاسرائيلي يستقبل بمنتهى القلق "التحذير الاخير" الذي وجهه القائد محمد الضيف لوقف الاعتداء على حي الشيخ جراح
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جرينتش+2 03:24
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الساحلية أدى لاستشهاد مدني وجرح ستة آخرين/ فيديو
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