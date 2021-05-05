انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 33 وفاة و1220 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 716,923
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جرينتش+2 12:08
نصر الله يدعو الإسرائيليين لترك الأرض التي احتلوها ويؤكد أن مستقبل المنطقة يصنعه محور المقاومة/ فيديو
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