انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 33 وفاة و1220 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 716,923
أهم العناوين
جرينتش+2 06:18
كوشنر يطلق مؤسسة لتشجيع التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني