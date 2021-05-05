طرد باسم عوض الله من مجلس ادارة البنك العربي

قرر البنك المركزي الأردني، تنحية باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك العربي.

وقد وجه البنك العربي كتاباً بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني .

وقال البنك في كتابه: “استنادا إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم أن البنك المركزي قرر تنحية الدكتور باسم عوض الله من عضوية مجلس ادارة البنك، وعليه فإن عوض الله لم يعد عضوا في مجلس إدارة البنك العربي اعتبارا من تاريخ 4 أيار الحالي”.

يذكر أن عوض الله كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي منذ عام 2016.