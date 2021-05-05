رقص عن بُعد بين مجندات إسرائيل وجنود السيسي/ فيديو

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن واقعة غريبة، حيث ظهرت مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي يرقصن على الحدود المصرية بالتزامن مع جنود مصريين.

ونوهت الصحيفة بأن مقطع الفيديو متداول على الشبكات الاجتماعية، حيث أظهر “مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين على الحدود على جانبي السياج وهم يتحركون بأجسادهم على أنغام أغنية “حبيب قلبي”.

وذكرت أن “اللحظات الموثقة في الفيديو تختلف عن الواقع على الحدود المصرية، حيث يواجه عناصر الجيش الإسرائيلي العديد من عمليات تهريب المخدرات المصحوبة بالعنف “.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، “هناك زيادة نسبية في حجم عمليات تهريب المخدرات العنيفة على الحدود مع مصر في عام 2021، ومن ناحية أخرى، كان هناك أيضا زيادة في عدد عمليات القتل بسبب التهريب من قبل الجيش الإسرائيلي”، منوهة بأن “حوالي 70 بالمئة من عمليات التهريب لا تزال ناجحة”.

#متداول| جنود مصريون يتبادلون الرقصات مع مجندات "إسرائيليات" على حدود سيناء، والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في الواقعة. pic.twitter.com/sFLcH7ejOn — الجرمق (@aljarmaqnet) May 4, 2021