العدو الاسرائيلي يستقبل بمنتهى القلق "التحذير الاخير" الذي وجهه القائد محمد الضيف لوقف الاعتداء على حي الشيخ جراح
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رقص عن بُعد بين مجندات إسرائيل وجنود السيسي/ فيديو
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