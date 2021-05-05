دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدها ووالدتها دلال عبد العزيز

طالبت النجمة دنيا سمير غانم متابعيها بالدعاء لوالدها النجم سمير غانم، ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز، جراء الوعكة الصحية التي يمران بها، ويقيمان علي أثرها بالمستشفي.

فقد نشرت دعاء تتمنى فيه من الله شفاءهما، داعية متابعيها، عبر حسابها بموقع “انستجرام” إلى الإكثار من الدعاء لهما، وبالمثل نشر زوجها الإعلامي رامي رضوان نفس الدعاء، وكذلك النجم حسن الرداد زوج شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.

وقام عدد كبير من نجوم الفن بإعادة نشر الدعاء علي حساباتهم الشخصية بموقع “انستجرام”، مطالبين متابعيهم بالدعاء لهما في هذا الوقت، ومنهم شيكو وهشام ماجد وحمدي الميرغني ونجلاء بدر وصلاح عبد الله الذي كتب عبر حسابه قائلا :” ‏هوِّن علينا يارب أحبابي أسألكم الدعاء بتمام الشفاء لهما ولكل مرضانا في مصر والعالم كله..قادر كريم يرفع عنا البلاء ويخلصنا من هذا الوباء”.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة لجريدة “اليوم السابع”، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم تشهد تحسنا، ولكنخ ما زال متواجدا بغرفة العناية المركزة، ومن المتوقع أن ينزل الى غرفة عاجية بعد تماثله للشفاء.

وأضاف المصدر لـ”اليوم السابع”، أن الفنانة دلال عبد العزيز حالتها مستقرة كما هي ولم تتدهور كما يشاع، وما زالت تتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم التنفس، حيث تعانى من ضيق تنفس.

وفى تصريحات سابقة لـ”اليوم السابع”، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، فالفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجودة داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها غرقة العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يشاع، وبدأت حالته الصحية في التحسن.. شفاه الله.