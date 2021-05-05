انسحاب قوات الاحتلال من محيط عقربا بعد فشلها في العثور على “المطلوبين” في المنزل الذي حاصرته

بدات قوات الاحتلال بالانسحاب، ظهر اليوم، من محيط المنطقة المحاصرة بعقربا، بعد فشل عملية الوصول لمنفذ عملية زعترة.

وقالت القناة 13 العبرية ان قوات اليمام والجيش لم يعثروا على “المطلوبين” في المنزل الذي حوصر في عقربا بنابلس.

وكانت قوات أطلقت عدداً من القذائف باتجاه غرفة بمنطقة “القطعة” شرق القرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر عزبة في منطقة “القطعة”، وتطالب أشخاصاً عبر مكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم.

وقالت إن قوات الاحتلال حاصرت غرفة زراعية في منطقة “القطعة” شرق شمال البلدة، واقدمت على تفجير أحد جدرانها.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال تطالب اشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

المنزل مقام في منطقة مفتوحة في الجهة الشرقية من قرية عقربا، وكانت خلال الايام الاخيرة محورا لنشاطات الجيش الاسرائيلي . وقد سمع من خلال شريط مصور طلبات للجيش الاسرائيلي من السكان اخلاء المكان، وظهر في صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخان بعد سماع دوي صوت انفجار بالمكان.

ووفقا لتقارير صهيونية ، فان منفذ العملية هو منتصر شلبي (47 عاما) من قرية ترمعسيا، وقام جهاز الشاباك خلال الايام الاخيرة باعتقال ابنه احمد، وقام الليلة الماضية باعتقال زوجته سناء شلبي وقريب اخر، وتم اطلاق سراح الزوجة صباح اليوم.