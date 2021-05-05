الموز والكيوي والبابونج تغني عن تناول الحبوب المنومة 



يعاني الكثيرون من الشعور بالأرق وعدم القدرة على النوم الأمر الذي يدفعهم لاستخدام الحبوب المنومة أو أنواع مختلفة من المهدئات.

وبعيدا عن هذه الأنواع من الحبوب، يمكن الاعتماد على عدد من العناصر الغذائية التي تحارب الأرق وتحل محل المنومات المختلفة، بحسب ما ذكره موقع “elconsolto” الطبي.

يأتي في مقدمة هذه الأغذية اللوز، الذي يحوي على الألياف ومضادات الأكسدة إضافة للدهون الأحادية المشبعة الأمر الذي يساعد على إفراز هرمون الميلاتونين المنظم للنوم.

الموز ايضا مصدر غني بالمغنيزيوم إضافة إلى الكثير من العناصر الغذائية الأخرى، ويحوي على حمض التربتوفان الذي يساعد على النوم.

هناك أيضا الكيوي الذي فضلا عن قيمته الغذائية العالية والفوائد المختلفة التي يقدمها، فهو يساعد على تنظيم دورة النوم لاحتوائه على مادة السيروتونين المسئولة عن ذلك، بالإضافة للأسماك الدهنية التي تساعد في إفراز هذا الهرمون أيضا.

يضاف لهذه الأغذية شراب البابونج، الذي يحتوي على مضادات للأكسدة ترتبط بمستقبلات معينة موجودة في الدماغ تساهم في التقليل من الشعور بالأرق والمساعدة على النوم.