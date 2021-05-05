الاحتلال يفقد صوابه ويفتش خزانات المياه بحثا عن منفذ عملية زعترة

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من بلدة عقربا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز زعترة قبل يومين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نضال عبدالرؤوف بني فاضل من منزله في عقربا، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

كما اقتحمت “المنطقة الصناعية” في بلدة عقربا بنابلس، وأجرت عمليات تفتيش “داخل برميل ماء” على إحدى أسطح البنايات في مدينة عقربا بحثاً عن منفذ عملية زعترة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة مجدل بني فاضل من الجهة الغربية والشرقية في بلدة عقربا

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت صباحاً غرفة زراعية في المنطقة الشرقية الشمالية لبلدة عقربا، وأقدمت على تفجير أحد جدرانها، ولكنها اسحبت من هناك بعدما اكتشفت ان المنفذ ليس فيها.