اغنى فنان مصري.. ثروة عادل إمام تبلغ 100 مليون دولار

كشفت عدة مواقع إخبارية فنية، ثروة الفنان المصري، عادل إمام، مؤكدة أنه أصبح أغنى فنان في مصر.

وقال موقع “CELEBRITY NET WORTH”، إن مقدار ثروة الزعيم عادل إمام بلغ حوالي 100 مليون دولار، أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا، مؤكدة أنه جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن.

وقدم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية التي تتجاوز 150 عملا وتنوعت بالكوميديا والقضايا الاجتماعية والسياسية.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا خبرا يفيد بإصابة الممثل المصري عادل إمام بفيروس كورونا، فيما نقل موقع “الفن” المتخصص في متابعة الأخبار الفنية عن مصادر مطلعة، أن هذه أخبار “غير صحيحة”.

ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا​، مشيرا إلى أن عادل إمام “لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي”، حيث يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي”.